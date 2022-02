MotoGP, Marc Marquez: "Non so quali siano le condizioni del mio braccio" - News (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La notizia che Marc Marquez riuscirà a partecipare ai test IRTA che si svolgeranno a Sepang questo weekend, è stata la migliore che la squadra Honda potesse aspettarsi da questo inizio 2022. Il pilota ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La notizia cheriuscirà a partecipare ai test IRTA che si svolgeranno a Sepang questo weekend, è stata la migliore che la squadra Honda potesse aspettarsi da questo inizio 2022. Il pilota ...

Advertising

MotorcycleSp : I contratti dei piloti della MotoGP sono di solito per due stagioni. Tuttavia, Repsol Honda ha sorpr... - automotorinews : ?? Come iniziare la giornata al meglio: Marc #Marquez compilation #MotoGP - corsedimoto : SOLLIEVO - Marc Marquez rivela: dopo l'ennesimo infortunio ha temuto di dover gettare la spugna. Ma adesso si ripar… - infoitsport : MotoGP, Marc Marquez: 'Ho ancora problemi al braccio, voglio tornare al top come Rafael Nadal' - gierrecrossteam : RT @motograndprixit: Lo spagnolo ha aggiunto: 'Sono grato ai medici e alla mia famiglia che mi hanno supportato' #MarcMarquez #MotoGP #Mot… -