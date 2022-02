(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildimette a disposizione un mezzo perrealla vaccinazionedi Sanvenerdì 18 e sabato 19 febbraio. A organizzare il servizio è intervenuto l’assessore alla solidarietà sociale Sandro Russo per andare incontro a chi non è provvisto di un proprio mezzo per raggiungere il presidio raggiungere (live.it)

monrealeatoday : Monreale, il Comune accompagna disabili e anziani all'hub del San Gaetano - - MonrealeNews : La designazione della figura era obbligatoria in base al regolamento europeo privacy - infoitinterno : Furti d’acqua a Monreale, il Comune parte civile al processo - monrealeatoday : Furti d'acqua a Monreale, il Comune parte civile al processo - - MonrealeNews : L’importo è di 200 mila euro. All’ufficio tecnico del Comune toccherà la fase tecnica -

Ultime Notizie dalla rete : Monreale Comune

MonrealeLive

... parlamentari e professionisti, alti burocrati dele docenti universitari, medici e ... credo che abbia come assistente religioso il vescovo di. Altre notizie precise non so darvi". È la ...... per coprire buchi di bilancio dovuti alle difficoltà finanziarie del. 'Una situazione ... passando per l'Enosteria Sicula, la pizzeria Rifugio Normanno di, Menefod di Termini Imerese, l'...Ringrazio il governo regionale e l’assessore Razza per la consueta sensibilità verso i cittadini e i territori, auspichiamo la proposta sia recepita dall’Ars” Un grande segnale verso la medicina terri ...MONREALE, 2 febbraio – Anche a Monreale, nei pressi dell'attuale poliambulatorio, e in altri comuni del comprensorio, potrebbero sorgere le case di comunità, un'opportunità per la sanita' pubblica e t ...