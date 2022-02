Michela Murgia svela la sua malattia: "Ho iniziato l'anno in terapia intensiva" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Michela Murgia, 49 anni, ha rivelato di avere una malattia, affermando di non voler trattare le sue condizioni di salute 'come un segreto o una cosa di cui vergognarmi'. Michela Murgia ha scelto i social per rivelare ai fan di essere malata e ricoverata in terapia intensiva: durante i primi giorni di Gennaio la scrittrice aveva parlato di un intervento di chiurgia toracica all'ospedale Fatebenefratelli di Roma, senza però fornire ulteriori informazioni. La Murgia ha scelto Instagram per parlare pubblicamente, per la prima volta, delle sue condizioni di salute: "Mi avete scritto tanti messaggi per manifestare la delusione per la cancellazione delle date dei miei spettacoli delle prossime settimane e questo mi ha fatta sentire meno sola, purché anche io ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 febbraio 2022), 49 anni, ha rivelato di avere una, affermando di non voler trattare le sue condizioni di salute 'come un segreto o una cosa di cui vergognarmi'.ha scelto i social per rivelare ai fan di essere malata e ricoverata in: durante i primi giorni di Gennaio la scrittrice aveva parlato di un intervento di chiurgia toracica all'ospedale Fatebenefratelli di Roma, senza però fornire ulteriori informazioni. Laha scelto Instagram per parlare pubblicamente, per la prima volta, delle sue condizioni di salute: "Mi avete scritto tanti messaggi per manifestare la delusione per la cancellazione delle date dei miei spettacoli delle prossime settimane e questo mi ha fatta sentire meno sola, purché anche io ...

