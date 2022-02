"Ma si è mai guardato allo specchio?". Elsa Fornero, l'ultimo insulto a Salvini: la vergogna da Floris | Video (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Ma quando Salvini dice 'Una donna in gamba...'.. Io non so se lui si è mai guardato allo specchio e si è chiesto 'ma io sono una persona in gamba?'. La risposta sarebbe stata inevitabilmente 'no'". Elsa Fornero, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, commentando la partita del Quirinale si è lanciata in una lunga invettiva contro il leader della Lega. Poi ha aggiunto: "Quelli che propongono una donna lo fanno quando sono alla disperazione, non hanno un'idea né una strategia". In un secondo momento, la professoressa ha puntato il dito contro tutta la classe politica in generale: "Questo appuntamento elettorale era noto con anni di anticipo, quindi avrebbero potuto prepararsi". Poi un nuovo attacco contro Salvini: "A parte il consenso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Ma quandodice 'Una donna in gamba...'.. Io non so se lui si è maie si è chiesto 'ma io sono una persona in gamba?'. La risposta sarebbe stata inevitabilmente 'no'"., ospite di Giovannia DiMartedì su La7, commentando la partita del Quirinale si è lanciata in una lunga invettiva contro il leader della Lega. Poi ha aggiunto: "Quelli che propongono una donna lo fanno quando sono alla disperazione, non hanno un'idea né una strategia". In un secondo momento, la professoressa ha puntato il dito contro tutta la classe politica in generale: "Questo appuntamento elettorale era noto con anni di anticipo, quindi avrebbero potuto prepararsi". Poi un nuovo attacco contro: "A parte il consenso, ...

