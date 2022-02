M5S, “parlare con una sola voce”: like di Conte a post Grillo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – like di Giuseppe Conte all’ultimo post di Beppe Grillo su Facebook. Nel suo intervento, il garante scrive: “Il necessario è saper rinunciare a sé per il bene di tutti, che è anche poter parlare con la forza di una sola voce. Ma se non accettate ruoli e regole restano solo voci di vanità che si (e ci) dissolvono nel nulla”. Un riferimento alle tensioni in corso all’interno del M5S. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) –di Giuseppeall’ultimodi Beppesu Facebook. Nel suo intervento, il garante scrive: “Il necessario è saper rinunciare a sé per il bene di tutti, che è anche potercon la forza di una. Ma se non accettate ruoli e regole restano solo voci di vanità che si (e ci) dissolvono nel nulla”. Un riferimento alle tensioni in corso all’interno del M5S. L'articolo proviene da Italia Sera.

