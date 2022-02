Lotta a HIV ed Epatite C, si pensa al dopo pandemia: l’azione di SIMG e SIMIT coinvolge anche Lazio e Umbria (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le regioni sono artefici del proprio destino. È quanto emerge all’indomani del ciclo di incontri promossi da SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie anche con SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali per favorire la ripresa dei trattamenti per tutti i pazienti rimasti indietro a causa della pandemia. Una situazione che riguarda soprattutto coloro che sono affetti da HIV ed Epatite C. Per contrastarli gli strumenti ci sono: le nuove terapie consentono di eradicare in maniera definitiva, in poche settimane e senza effetti collaterali l’Epatite C. L’HIV invece si può controllare, cronicizzando l’infezione e rendendo la durata e la qualità della vita della popoLazione infetta analoga in larga parte a quella della ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le regioni sono artefici del proprio destino. È quanto emerge all’indomani del ciclo di incontri promossi da– Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primariecon– Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali per favorire la ripresa dei trattamenti per tutti i pazienti rimasti indietro a causa della. Una situazione che riguarda soprattutto coloro che sono affetti da HIV edC. Per contrastarli gli strumenti ci sono: le nuove terapie consentono di eradicare in maniera definitiva, in poche settimane e senza effetti collaterali l’C. L’HIV invece si può controllare, cronicizzando l’infezione e rendendo la durata e la qualità della vita della popone infetta analoga in larga parte a quella della ...

Azione congiunta per far ripartire la lotta a HIV ed Epatite C Oggi in Italia vi sono circa 120 - 130mila persone infette da HIV, e il 10% non ne è a conoscenza; il "sommerso" dell'Epatite C si stima tra le 200 e le 300mila unità. Intervenire rispettivamente nel ...

