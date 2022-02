Laura Pausini torna a Sanremo e canta I Have A Dream con Mika e Cattelan (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Laura Pausini torna a Sanremo ed è “un colpo al cuore”. La cantante non è di certo nuova all’Ariston e lo scorso anno festeggiò proprio con Amadeus la vittoria del Golden Globe. Quest’anno ci torna per un annuncio importantissimo, che riguarda in modo diretto la Rai: condurrà l’Eurovision Song Contest 2022. Sul palco di Torino non sarà sola. Con lei due uomini eccezionali del calibro di Mika e di Alessandro Cattelan e con loro si esibisce per condividere questo sogno che diventerà realtà a maggio. Laura Pausini, Mika e Cattelan in I Have A Dream a Sanremo 2022 Un sogno, quello di riportare l’Eurovision in Italia dopo 31 anni. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ed è “un colpo al cuore”. Lante non è di certo nuova all’Ariston e lo scorso anno festeggiò proprio con Amadeus la vittoria del Golden Globe. Quest’anno ciper un annuncio importantissimo, che riguarda in modo diretto la Rai: condurrà l’Eurovision Song Contest 2022. Sul palco di Torino non sarà sola. Con lei due uomini eccezionali del calibro die di Alessandroe con loro si esibisce per condividere questo sogno che diventerà realtà a maggio.in I2022 Un sogno, quello di riportare l’Eurovision in Italia dopo 31 anni. ...

