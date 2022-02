Inter, Dumfries: “L’italiano? Stop per la nascita di mia figlia. Ma ora…” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il calciatore olandese ha svelato un retroscena della sua nuova vita italiana e sullo studio della lingua dopo l'arrivo all'Inter Leggi su golssip (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il calciatore olandese ha svelato un retroscena della sua nuova vita italiana e sullo studio della lingua dopo l'arrivo all'

Advertising

Gazzetta_it : Intervista esclusiva a Denzel Dumfries: 'Inter, al derby senza paura. Voglio essere come Maicon' - _intermagazine : Dumfries: “Che onore essere all’Inter. Ora mi trovo meglio. L’abbraccio di D’Ambrosio? Inaspettato” - MilanPress_it : L'esterno nerazzurro non ha paura del #Milan ? - BBilanShit : RT @CalcioPillole: Ecco le parole di Denzel #Dumfries, rilasciate in un'intervista per la Gazzetta dello Sport. Il laterale olandese parla… - infoitsport : Inter, Dumfries: “Vorrei avvicinarmi a Maicon, Inzaghi corre con noi” -