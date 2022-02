Inter, Dumfries: «Atmosfera ed elettricità incredibile nel derby. Ho capito il calcio italiano» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’esterno dell’Inter Dumfries ha parlato in vista del derby contro il Milan Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, in una Intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del derby contro il Milan. derby – «Il derby è una gara unica, si vedeva in Olanda. Ricordo il gol di Stefan nella rimonta di due anni fa. All’andata, anche se in panchina, c’era un’Atmosfera pazzesca, una elettricità diversa. Io, però, non la preparo in modo differente: provo a rimanere sempre acceso, a prescindere dalla partita». SUL SUO AMBIENTAMENTO – «Sono stati mesi divertenti, ma intensi. Per me era davvero tutto nuovo, ma sin dall’inizio ho provato a capire il più in fretta possibile come si sta in questo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’esterno dell’ha parlato in vista delcontro il Milan Denzel, esterno dell’, in unavista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista delcontro il Milan.– «Ilè una gara unica, si vedeva in Olanda. Ricordo il gol di Stefan nella rimonta di due anni fa. All’andata, anche se in panchina, c’era un’pazzesca, unadiversa. Io, però, non la preparo in modo differente: provo a rimanere sempre acceso, a prescindere dalla partita». SUL SUO AMBIENTAMENTO – «Sono stati mesi divertenti, ma intensi. Per me era davvero tutto nuovo, ma sin dall’inizio ho provato a capire il più in fretta possibile come si sta in questo ...

