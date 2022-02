Indimenticabile Monica Vitti | regina del nostro schermo

Leggi su agi

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - È morta a Roma l'attrice. Aveva 90 anni ed era malata da tempo. L'annuncio con un tweet di Walter Veltroni che ha comunicato quanto riferito dal compagno storico dell'attrice romana, Roberto Russo. Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare chenon c'è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto. — walter veltroni (@VeltroniWalter) February 2, 2022 A Sanremo tutti in piedi in sala stampa per lungo applauso Tutti in piedi, a partire da Amadeus, e un applauso in sala stampa al Casino di Sanremo alla notizia della morte di. Una breve biografia Maria Luisa Ceciarelli, in arte, una delle più brave e belle attrici italiane, è morta a Roma. Nata il 3 ...