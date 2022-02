Incendi a Genova, ancora fiamme sulle alture di Nervi: il fuoco lambisce l’autostrada – Video (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un Incendio è divampato in serata sulle alture di Nervi, vicino a Genova, e sta interessando l’area sopra al cimitero in Via del Commercio. Le fiamme lambiscono l’autostrada, mentre i Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Il Monte Moro è già stato teatro d’Incendi la notte scorsa e per tutta la giornata di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Uno è divampato in seratadi, vicino a, e sta interessando l’area sopra al cimitero in Via del Commercio. Lelambiscono, mentre i Vigili delsono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Il Monte Moro è già stato teatro d’la notte scorsa e per tutta la giornata di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

emergenzavvf : #Incendi boschivi in #Liguria: squadre dei #vigilidelfuoco al lavoro dalla notte per tre #incendi che stanno intere… - ilfattovideo : Incendi a Genova, ancora fiamme sulle alture di Nervi: il fuoco lambisce l’autostrada – Video - LuigiF97101292 : RT @localteamtv: Genova, Canadair in azione: incendi sul Monte Moro #canadair #incendi #montemoro #localteam - CMezzanego : RT @BabboleoNews: E' sotto controllo l'#incendio scoppiato fra lunedì e martedì, sulle pendici di Monte Moro. Alle 22 erano ancora all'oper… - brius : RT @emergenzavvf: #Incendi boschivi in #Liguria: squadre dei #vigilidelfuoco al lavoro dalla notte per tre #incendi che stanno interessando… -