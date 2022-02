Il capo dei vescovi tedeschi dà la caccia a Benedetto XVI: “Chieda scusa” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Benedetto XVI deve pronunciarsi, non tener conto di quello che dicono i suoi consulenti. Deve dire la semplice frase ‘ho delle colpe, ho fatto degli errori, prego che chi è rimasto coinvolto di perdonarmi’”, ha detto nel corso di una trasmissione televisiva il presidente della Conferenza episcopale tedesca, mons Georg Bätzing. Sicuro di sé e della verità, il presule – che negli ultimi anni si è fatto notare per le interviste in cui reclamava il via libera alle diaconesse, urgenza suprema della Chiesa – ha confermato in poche battute lo spirito che anima la caccia a Joseph Ratzinger, accusato da un rapporto commissionato dall’arcidiocesi di Monaco e Frisinga di aver coperto ben quattro chierici pedofili tra il 1977 e il 1982 (Mons. Bätzing si complimenta invece con il cardinale Reinhard Marx, che la diocesi di Monaco la guida oggi e non quattro ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “XVI deve pronunciarsi, non tener conto di quello che dicono i suoi consulenti. Deve dire la semplice frase ‘ho delle colpe, ho fatto degli errori, prego che chi è rimasto coinvolto di perdonarmi’”, ha detto nel corso di una trasmissione televisiva il presidente della Conferenza episcopale tedesca, mons Georg Bätzing. Sicuro di sé e della verità, il presule – che negli ultimi anni si è fatto notare per le interviste in cui reclamava il via libera alle diaconesse, urgenza suprema della Chiesa – ha confermato in poche battute lo spirito che anima laa Joseph Ratzinger, accusato da un rapporto commissionato dall’arcidiocesi di Monaco e Frisinga di aver coperto ben quattro chierici pedofili tra il 1977 e il 1982 (Mons. Bätzing si complimenta invece con il cardinale Reinhard Marx, che la diocesi di Monaco la guida oggi e non quattro ...

Ultime Notizie dalla rete : capo dei L'irripetibile attivismo omosessuale degli anni Settanta ... del Gay Greek Camp nell'isola di Paros (1978); del Camping La Comune a Isola di Capo Rizzuto (1979)... C'è sempre "altro" da fare e di cui "occuparsi" per non occuparsi dei diritti. E dunque è ...

L'insopportabile retorica sul presidente della Repubblica super partes Lo ha dimostrato proprio la discussione sul nuovo Capo dello Stato, che la non autosufficienza ... ma dell'estraneità al circuito politico democratico e della non compromissione con la vita dei partiti.

Abusi, il capo dei vescovi tedeschi: «Ratzinger chieda perdono»

Sanremo 2022, chi è Yuman? Originario di Capo Verde e dal nome originale: il cantante che ha vinto Sanremo Giovani

"I Repubblicani? Sarà un flop Non temo il proporzionale" Onorevole Ylenja Lucaselli, Fratelli d’Italia oggi è all’opposizione del governo e del Capo dello Stato ... La colpa della rottura è dei leghisti e di Salvini? "Nella partita del Quirinale, la Lega ha ...

