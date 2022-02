Gli abiti da sogno di Ornella Muti indossati alla prima serata di Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ornella Muti ha dato il via alla prima puntata del Festival di Sanremo 2022 accanto ad Amadeus, presentatore e direttore artistico della kermesse. È stato proprio lui ad averla scelta per co-condurre la serata iniziale al suo fianco, celebrando i 50 anni di carriera nel mondo del cinema che fanno di lei una delle più importanti interpreti italiane. L’attrice ha indossato due splendidi outfit nel corso della serata, disegnati dallo stilista di fama internazionale Francesco Scognamiglio. Il couturier partenopeo ha vestito celebrità del calibro di Jennifer Lopez, Beyoncé, Bella Hadid, Kendall Jenner, Nicole Kidman, Gwen Stefani, Asia Argento e Madonna. Vi raccomandiamo... Sanremo 2022, ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ha dato il viapuntata del Festival diaccanto ad Amadeus, presentatore e direttore artistico della kermesse. È stato proprio lui ad averla scelta per co-condurre lainiziale al suo fianco, celebrando i 50 anni di carriera nel mondo del cinema che fanno di lei una delle più importanti interpreti italiane. L’attrice ha indossato due splendidi outfit nel corso della, disegnati dallo stilista di fama internazionale Francesco Scognamiglio. Il couturier partenopeo ha vestito celebrità del calibro di Jennifer Lopez, Beyoncé, Bella Hadid, Kendall Jenner, Nicole Kidman, Gwen Stefani, Asia Argento e Madonna. Vi raccomandiamo..., ...

Advertising

pagliaccetta3 : RT @luisaMononoke: Lo sapete cosa rende vecchi? No, non è l'età, sono i pregiudizi e gli arroccamenti sulle proprie incrollabili convinzion… - infoitcultura : Gli abiti da sogno di Ornella Muti indossati alla prima serata di Sanremo 2022 - Alyson30013630 : RT @btsnewsitalia: ?? Si è tenuta l'asta di beneficenza di Music Cares e gli abiti dei #BTS - 'Dynamite' sono stati venduti a $160.000, tre… - dani_lettrice : Ma state votando gli abiti a #GiralaSanreModa? Correte sotto il tweet di @SanreModa - gratacasola : @alanfriedmanit Dove abiti? Se sei in Italia sarebbe opportuno tornassi da dove sei venuto e cominciassi a farti gl… -