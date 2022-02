GF Vip | Alessandro stupito dalla reazione delle concorrenti | “Sono molto belli”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’ingresso di Gianluca Costantino e Antonio Medugno nella casa del Grande Fratello Vip non è passato inosservato agli occhi curiosi del pubblico, ma sembra che questo non valga anche per ledel reality di Canale 5. Fino ad ora, infatti, nessuna di loro ha mostrato interesse verso i due giovani.Basciano, nelle ultime ore, ha sollevando l’argomento, chiedendosi il motivo di questo comportamento. Nathaly Caldonazzo ha provato a dargli una risposta, esponendo il suo punto di vista. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntataBasciano confuso sulladel GF VipBasciano non riesce proprio a capire la causa della mancata attrazione verso ...