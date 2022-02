Eurolega 2021/2022: Anadolu Efes ok all’overtime, il Real Madrid batte l’Olympiakos (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Va in archivio un’altra serata di grande basket in compagnia dell’Eurolega 2021/2022. Tre le partite in programma e c’è stato da divertirsi, in particolare nella sfida che ha aperto le danze al pomeriggio. Si deve andare all’overtime tra Cska Mosca e Anadolu Efes, con gli ospiti che riescono a spuntarla col punteggio finale di 97-99. Epico lo scontro che deve sforare i canonici quaranta minuti: all’intervallo lungo i turchi sono avanti di tre lunghezze, ma è disastroso il terzo parziale che termina 23-13. Lo svantaggio viene colmato però negli ultimi dieci minuti ed è parità a quota 86. Si va così all’overtime e all’ultimo canestro vittoria della squadra di Istanbul in casa dei russi, che mantengono una vittoria di vantaggio in classifica. Non è andata bene nemmeno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Va in archivio un’altra serata di grande basket in compagnia dell’. Tre le partite in programma e c’è stato da divertirsi, in particolare nella sfida che ha aperto le danze al pomeriggio. Si deve andaretra Cska Mosca e, con gli ospiti che riescono a spuntarla col punteggio finale di 97-99. Epico lo scontro che deve sforare i canonici quaranta minuti: all’intervallo lungo i turchi sono avanti di tre lunghezze, ma è disastroso il terzo parziale che termina 23-13. Lo svantaggio viene colmato però negli ultimi dieci minuti ed è parità a quota 86. Si va cosìe all’ultimo canestro vittoria della squadra di Istanbul in casa dei russi, che mantengono una vittoria di vantaggio in classifica. Non è andata bene nemmeno ...

