Emma al Festival di Sanremo 2022: Ogni volta è così, il testo completo della canzone in gara (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’artista salentina torna in gara al Festival di Sanremo 2022 a dieci anni di distanza dall’ultima partecipazione con tanto di trionfo finale con il brano Non è l’inferno. Emma Marrone prende parte alla 72esima kermesse canora dopo due anni dove è stata impegnata come coach nel format di X Factor. Alla sua canzone Ogni volta è così, scritta a quattro mani con l’autore Davide Petrella in arte Tropico, è affidato il compito di provare a bissare l’ultima trionfale apparizione sul palco dell’Ariston. Vediamo quindi il testo di Ogni volta è così di Emma e cosa canterà l’artista nella serata dedicata alle cover. Ogni ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’artista salentina torna inaldia dieci anni di distanza dall’ultima partecipazione con tanto di trionfo finale con il brano Non è l’inferno.Marrone prende parte alla 72esima kermesse canora dopo due anni dove è stata impegnata come coach nel format di X Factor. Alla sua, scritta a quattro mani con l’autore Davide Petrella in arte Tropico, è affidato il compito di provare a bissare l’ultima trionfale apparizione sul palco dell’Ariston. Vediamo quindi ildidie cosa canterà l’artista nella serata dedicata alle cover....

Advertising

rtl1025 : ?? Amadeus: 'Ranieri-Morandi è un'accoppiata che piace molto, così come Elisa-Emma. Non ho voluto dividere le coppie… - RadioItalia : Il 18 febbraio, Emma pubblicherà il 45 giri di Ogni volta è così, il brano con cui tornerà al Festival di Sanremo a… - SkyTG24 : Emma Marrone, svelata la cover del brano Ogni volta è così in gara al Festival di Sanremo - GFucci58 : RT @DTks24tbyyb: ASPETTANDO L’UNICA QUEEN DEL FESTIVAL #EMMA ??#ognivoltaècosì #Sanremo2022 - Afrodite_emma : RT @SanremoRai: Puoi seguire la 2ª serata del Festival di Sanremo ?? in TV su Rai1 ?? sulle frequenze di Radio2 ?? in streaming su RaiPlay:… -