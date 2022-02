Elettra Lamborghini | l’asciugamano si alza troppo | fan in delirio

Leggi su chenews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)manda tutti i suoi fan ine il merito è di una delle sue ultime storie Instagram in cui si mostra in modo completamente diverso dal solito: ecco come. Certamente l’artista non ha bisogno di presentazioni, tutto il pubblico la conosce molto bene e nel corso della sua carriera sono stati tanti i programmi a cui ha preso parte, dal Festival di Sanremo come big i gara cosi a opinionista dell’Isola dei Famosi. Getty ImagesEppure il suo successo continua anche sui social dove da sempre è una delle artiste maggiormente seguite e anche una delle più apprezzate e il motivo è certamente anche da ricondursi al fatto che in molte occasioni abbia mandato in vero visibilio tutti i suoi fan. Questo è uno dei casi specifici, proprio nelle scorse ore infatti si è mostrata quasi senza veli e con solo una ...