"Detto Fatto": profiteroles salati formaggio e mortadella di Luisanna Messeri (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Luisanna Messeri, protagonista dello spazio dedicato alla cucina nel progrmama di Bianca Guaccero su Rai2, a Detto Fatto, ha realizzato un dolce leggero ma gustoso da realizzare dopo le abbuffate delle feste che si sono concluse da una settimana, i profiteroles salati formaggio e mortadella. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 500 ml acqua, 300 g farina 00, 200 g burro, 150 g pecorino grattugiato, 5 uova, 3 albumi, sale 200 g mortadella, 100 g stracchino, olio evo, sale e pepe Procedimento In una pentola, scaldiamo l'acqua con il burro a pezzetti ed il sale. Mescoliamo fino a far sciogliere il burro. Portiamo a bollore e, quando bolle, aggiungiamo tutta la farina d'un colpo e mescoliamo energicamente con un cucchiaio, ...

