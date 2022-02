Dalle auto sportive ai motori elettrici: Koenigsegg ha inventato Quark, da 340 CV (Di mercoledì 2 febbraio 2022) 600 Nm di coppia, 340 CV di potenza in solo 30 kg di peso: l’ultima creazione di Koenigsegg è un piccolo capolavoro di ingegneria.... Leggi su dday (Di mercoledì 2 febbraio 2022) 600 Nm di coppia, 340 CV di potenza in solo 30 kg di peso: l’ultima creazione diè un piccolo capolavoro di ingegneria....

Advertising

PoliticheseIl : RT @RapPalermo: Come da calendario, con il supporto della @PALERMOPM e @AmatPalermoSpA Stanotte con lava-strade si interverrà in via Notarb… - RiRifiutiPa : RT @RapPalermo: Come da calendario, con il supporto della @PALERMOPM e @AmatPalermoSpA Stanotte con lava-strade si interverrà in via Notarb… - EmanueleMarino3 : RT @RapPalermo: Come da calendario, con il supporto della @PALERMOPM e @AmatPalermoSpA Stanotte con lava-strade si interverrà in via Notarb… - RapPalermo : Come da calendario, con il supporto della @PALERMOPM e @AmatPalermoSpA Stanotte con lava-strade si interverrà in vi… - Blackskorpion4 : RT @Principe_dUcria: Tra gli aspetti che ritengo più lesivi del modo con il quale si affronta la crisi del surriscaldamento climatico, le s… -