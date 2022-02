Covid, si abbassa il numero delle classi in quarantena: sono 1.388 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Bergamo. Scende il numero delle classi in quarantena nella settimana tra il 24 e il 30 gennaio. In tutta la provincia Bergamasca sono 1.388, un centinaio in meno rispetto alla settimana precedente, quando se ne contavano 1490. Secondo il report di Ats Bergamo sono 301 tra asili nido e scuola materna, più colpita la scuola primaria con 454 classi, 302 alle secondarie di primo grado e 331 alle secondarie di secondo grado. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Bergamo. Scende ilinnella settimana tra il 24 e il 30 gennaio. In tutta la provincia Bergamasca1.388, un centinaio in meno rispetto alla settimana precedente, quando se ne contavano 1490. Secondo il report di Ats Bergamo301 tra asili nido e scuola materna, più colpita la scuola primaria con 454, 302 alle secondarie di primo grado e 331 alle secondarie di secondo grado.

