Covid | Rasi | «Quando finirà? Siamo ai titoli di coda dell’epidemia | a marzo stop quarantene»

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tutto sta andando verso la fine. A dirlo è Guido, ex direttore generale dell’Ema e ora consigliere del commissario straordinario per l’emergenza Figliuolo. «Quarantena per i vaccinati? Potrebbe andare in pensione fra tre settimane. La Dad a scuola? Non ha più senso, ma che almeno non duri più di 5 giorni». Lo scienziato intervistato su La Stampa parla dei temi più discussi degli ultimi giorni spiegando chiaramente che la strada potrà essere quella di un ritorno progressivo alla normalità. «Solo per scaramanzia dico che è possibile, ma sì, tutto sta andando verso quella direzione». Una possibilità che perè ormai quasi certezza ma è bene rimanere in guardia perché il pericolo è sempre lo stesso: «Il rischio di nuove varianti in grado di generare nuove ondate è insito nel fatto che nel mondo abbiamo ancora 2 ...

Ma per non correre rischi dobbiamo favorire la vaccinazione nel resto del mondo - ricorda- E quello dei brevetti è un falso problema. Abbiamo milioni di vaccini scaduti perché in certi Paesi ...