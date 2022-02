Covid, Lega non vota decreto perchè norme scuola discriminatorie (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Secondo quanto si apprende da fonti di governo, i ministri leghisti non hanno partecipato al voto in Consiglio dei ministri sul nuovo decreto Covid contestando le norme relative alle scuole. Secondo i ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Secondo quanto si apprende da fonti di governo, i ministri leghisti non hanno partecipato al voto in Consiglio dei ministri sul nuovocontestando lerelative alle scuole. Secondo i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, oggi in Cdm le nuove norme su scuola e durata del pass. Atteso il parere del Cts. Verso durata illimitata de… - fede1974cg : RT @martinoloiacono: ??FLASH -COVID: FONTI GOVERNO, LEGA LASCIA CDM PER DISTINZIONE STUDENTI VACCINATI E NON- FLASH** = (Ile/Adnkronos) - Henry_whites : RT @EsteriLega: Bene Covid: via libera Cdm a dl, Garavaglia lascia riunione, fonti 'Lega non ha votato' - MyItaly3 : RT @martinoloiacono: ??FLASH -COVID: FONTI GOVERNO, LEGA LASCIA CDM PER DISTINZIONE STUDENTI VACCINATI E NON- FLASH** = (Ile/Adnkronos) - ArmiDicone : Grazie ai vaccini siamo più liberi ?? Se la Lega ha deciso di iniziare la campagna elettorale, meglio che esca subi… -