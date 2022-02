Coraline, così i Måneskin sono tornati a Sanremo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tra i momenti più emozionanti della prima serata del Festival, l'esibizione della band dei record. Con una canzone tratta dall'album Teatro d'Ira vol. 1, finita tra le lacrime di commozione di Damiano Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tra i momenti più emozionanti della prima serata del Festival, l'esibizione della band dei record. Con una canzone tratta dall'album Teatro d'Ira vol. 1, finita tra le lacrime di commozione di Damiano

Advertising

DKYUN1E : RT @federicinbici: Coraline>>>>>>Zitti e Buoni, Mamma mia, iwbys purtroppo è così realmente - Victori31631277 : RT @silviapisanoo: Cantare una canzone da brividi come Coraline su un palco così importante come quello di Sanremo, è davvero struggente e… - matt67246554 : RT @Cats_do_mew: BECCATEVE QUESTO AMERICANI, COSÌ IMPARATE A NON FAR CANTARE CORALINE AI VOSTRI SHOW #coraline #Sanremo2022 - aipmi_l : RT @CameliaLadi: Stamattina mi son riascoltata le canzoni in italiano dei Maneskin. Spero tornino a cantare più canzoni così. Coraline, ve… - CameliaLadi : Stamattina mi son riascoltata le canzoni in italiano dei Maneskin. Spero tornino a cantare più canzoni così. Coral… -

Ultime Notizie dalla rete : Coraline così Sanremo 2022 sui social: piacciono Gianni Morandi e la coppia Mahmood - Blanco. Non convince Ana Mena O almeno così dicono. Ma "Sanremo è Sanremo" e sui social i telespettatori hanno commentato ... infiamma il pubblico e tiene testa sui social con "Zitti e buoni" e con "Coraline", brano molto caro al ...

Coraline, il testo della canzone cantata dai Maneskin sul palco del Festival di Sanremo ... Coraline, dimmi le tue verità Coraline, Coraline, dimmi le tue verità Coraline, Coraline Coraline, ...vissuti ieri sera all'Ariston che hanno fatto divertire ed emozionare il pubblico in sala così come ...

Coraline, così i Måneskin sono tornati a Sanremo Vanity Fair Italia O almenodicono. Ma "Sanremo è Sanremo" e sui social i telespettatori hanno commentato ... infiamma il pubblico e tiene testa sui social con "Zitti e buoni" e con "", brano molto caro al ......, dimmi le tue verità, dimmi le tue verità, ...vissuti ieri sera all'Ariston che hanno fatto divertire ed emozionare il pubblico in salacome ...