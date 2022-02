“Borse di denaro” per spiare i cellulari. L’ultima accusa alla società di Pegasus (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Secondo una denuncia presentata al dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la società israeliana Nso, produttrice del software spia Pegasus e ora nella lista nera americana, avrebbe offerto “Borse di denaro” in cambio dell’accesso a SS7, la rete cellulare globali. Lo rivela un whistleblower, un ex dirigente della società californiana Mobileum di nome Gary Miller, in una lettera inviata alle autorità federali e al deputato americano Ted Lieu, che ha parlato di denuncia “altamente inquietante”. Da una parte, come riassume il Washington Post, ci sono società di sorveglianza come Nso, che cercano di accedere alle reti di comunicazione per geolocalizzare gli obiettivi e fornire altri servizi di spionaggio. Dall’altra, aziende, come Mobileum, che cercano di prevenire tali intrusioni ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Secondo una denuncia presentata al dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, laisraeliana Nso, produttrice del software spiae ora nella lista nera americana, avrebbe offerto “di” in cambio dell’accesso a SS7, la rete cellulare globali. Lo rivela un whistleblower, un ex dirigente dellacaliforniana Mobileum di nome Gary Miller, in una lettera inviata alle autorità federali e al deputato americano Ted Lieu, che ha parlato di denuncia “altamente inquietante”. Da una parte, come riassume il Washington Post, ci sonodi sorveglianza come Nso, che cercano di accedere alle reti di comunicazione per geolocalizzare gli obiettivi e fornire altri servizi di spionaggio. Dall’altra, aziende, come Mobileum, che cercano di prevenire tali intrusioni ...

