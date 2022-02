Arrivano gli avatar 3D su Facebook e Instagram

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’idea del metaverso passa anche dall’apparenza che regna sovrana sui social. Non in senso negativo, ma nella voglia di apparire sotto tutte le forme possibili messe a disposizione dalle varie piattaforme. Passo dopo passo, Meta sta cercando di immergersi e far immergere tutti gli utenti in questa nuova realtà virtuale. L’ultimo step, solo in ordine temporale, riguarda la possibilità di creare3D da utilizzare su, Messenger e. E l’annuncio arriva direttamente dal deus ex machina di Menlo Park. LEGGI ANCHE >ha promesso internet gratis per i paesi in via di sviluppo ma alcuni utenti si sono visti addebitare il costoche ogni utente potrà creare a sua immagine e somiglianza. Come già accade da tempo su un’altra piattaforma che fa parte del gruppo Meta: ...