Alessandro Basciano svela qual è l’uomo più bello del GF Vip | “Come fa a non piacere a voi donne?”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gianluca Costantino e Antonio Medugno sono entrati al GF Vip per conquistare ledella casa e per adesso (a parte Delia) nessuno se li fila. Per questo motivo ieriè andato ad indagare ed ha chiesto a Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiémai le ragazze della casa non apprezzano la fisicità delle new entry. “Ho parlato con lee tutte mi dicono che non sono attratte dai due nuovi arrivati, mi pare assurdo. Non sono belli? Secondo me Antonio e Gianluca sono molto belli. Sopra la media di sicuro.fate a dire che non sono belli? Credo che siano dei bei ragazzi da tutti i punti di vista. Se non sono belli loro allora non capisco cosa possa essere considerato. Se sono meglio io? Grazie del complimento, ma a Gianlu ad esempio ...