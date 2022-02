WWE | Ufficializzati i partecipanti dell’Elimination Chamber match valido per il titolo di Bobby Lashley

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 1 febbraio 2022) La Royal Rumble è passata agli archivi, un evento dove i colpi di scena non sono mancati. A partire dalla sconfitta di Brock Lesnar per mano di, che è diventato così il nuovo WWE Champion: tutto ciò grazie all’interferenza del WWE Universal Champion Roman Reigns e soprattutto al tradimento di Paul Heyman nei confronti di The Beast. Quest’ultimo, ferito e arrabbiato, ha cercato vendetta entrando a sorpresa nel Royal Rumblecome ultimo partecipante, asfaltando gli ultimi sopravvissuti e vincendo l’incontro. In questo modo per Brock si è prospettata una strada molto interessante: da una parte, il reda contratto per ilWWE ora detenuto da; dall’altra, un posto assicurato nel main event di Wrestlemania, dove aveva già fatto chiaramente capire ...