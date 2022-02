Vincenzo ucciso in strada a 24 anni, preso il sospetto assassino: è il padre (Di martedì 1 febbraio 2022) Fermato il sospetto omicida di Vincenzo Gabriele Rampello, il 24enne ucciso a colpi d’arma da fuoco a Raffadali (Agrigento). Si tratterebbe del padre del ragazzo, un poliziotto, che ha ucciso il figlio con la pistola d’ordinanza: l’uomo avrebbe confessato. L’omicidio era avvenuto in piazza Progresso, dove ci sono diverse telecamere di videosorveglianza che avrebbero dovuto immortalare tutto. Il padre del ragazzo, Gaetano Rampello, un agente di polizia in servizio a Catania, è stato catturato mentre stava per lasciare Raffadali a bordo di un bus di linea. Sarebbero almeno nove i colpi di pistola esplosi, mentre i carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto. Sembra che in piazza sia avvenuta l’ennesima lite tra Gaetano Rampello e suo figlio Vincenzo, che avrebbe avuto ... Leggi su blog.libero (Di martedì 1 febbraio 2022) Fermato ilomicida diGabriele Rampello, il 24ennea colpi d’arma da fuoco a Raffadali (Agrigento). Si tratterebbe deldel ragazzo, un poliziotto, che hail figlio con la pistola d’ordinanza: l’uomo avrebbe confessato. L’omicidio era avvenuto in piazza Progresso, dove ci sono diverse telecamere di videosorveglianza che avrebbero dovuto immortalare tutto. Ildel ragazzo, Gaetano Rampello, un agente di polizia in servizio a Catania, è stato catturato mentre stava per lasciare Raffadali a bordo di un bus di linea. Sarebbero almeno nove i colpi di pistola esplosi, mentre i carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto. Sembra che in piazza sia avvenuta l’ennesima lite tra Gaetano Rampello e suo figlio, che avrebbe avuto ...

