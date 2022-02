Uomini e Donne anticipazioni, bacio appassionato tra Matteo Ranieri e Federica Aversano (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo le lacrime versate per le incomprensioni con la sua corteggiatrice Denise Mingiano, per Matteo Ranieri arriva il primo bacio con l’altra corteggiatrice che è in studio per lui, la bellissima Federica Aversano, colei che fin dall’inizio sembra averlo colpito più di tutte, nonostante si sia sempre dichiarato incerto sul reale interesse di lei. Dopo che il ragazzo non l’ha portata in esterna per diverse volte, trovandola troppo convinta di sé e poco interessata a lui, Matteo ha rivisto Federica e tra loro c’è stato un lungo bacio appassionato. La ragazza, che nonostante la giovane età è già mamma del piccolo Luciano, in studio è apparsa al settimo cielo, anche se – sempre stando alle anticipazioni sulla registrazione ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo le lacrime versate per le incomprensioni con la sua corteggiatrice Denise Mingiano, perarriva il primocon l’altra corteggiatrice che è in studio per lui, la bellissima, colei che fin dall’inizio sembra averlo colpito più di tutte, nonostante si sia sempre dichiarato incerto sul reale interesse di lei. Dopo che il ragazzo non l’ha portata in esterna per diverse volte, trovandola troppo convinta di sé e poco interessata a lui,ha rivistoe tra loro c’è stato un lungo. La ragazza, che nonostante la giovane età è già mamma del piccolo Luciano, in studio è apparsa al settimo cielo, anche se – sempre stando allesulla registrazione ...

