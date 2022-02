Super Green pass | durata illimitata per chi ha tre dosi | verso l' ok domani in Cdm Obiettivo per l' estate | liberare gli asintomatici

Advertising

AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - NicolaPorro : ?? Incredibile! Guardate cosa chiedono adesso oltre a #greenpass e vaccinazione: da non crederci ???? #Mattarella… - NewOrdinaryMan0 : RT @NicolaPorro: ?? Incredibile! Guardate cosa chiedono adesso oltre a #greenpass e vaccinazione: da non crederci ???? #Mattarella #Giurament… - Patrizi83078394 : RT @Marghe94075366: Stamattina mi chiama dal liceo mia figlia 15enne piangendo:'Mamma,la prof mi ha detto che la prossima settimana dovrò r… - Nina40142878 : RT @Marghe94075366: Stamattina mi chiama dal liceo mia figlia 15enne piangendo:'Mamma,la prof mi ha detto che la prossima settimana dovrò r… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Green

San Gavino Monreale . Net

...divertente siparietto con Amadeus - si preparano a tornare sul palco dell'Ariston ( saranno... La guida al Festival Fiori, sorrisi e look di tutti i generi: ilcarpet della vigilia Il nuovo ...Successivamente il governo, per incentivare la vaccinazione e le terze dosi, quanto mai necessarie per arginare Omicron, ha deciso che ilpass non varrà più 9 mesi, ma 6 (la nuova regola è in ...View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220201006121/en/ ...If you adore both football and romance, February 2022 should be quite a treat for you: Super Bowl Sunday happens to be on Valentine ... s wraparound patio and enjoy its elevated everyday fare (green ...