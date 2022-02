Sanremo 2022, Fiorello all’Ariston: “Sono la vostra terza dose” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Mi siete mancati. Qui, per la terza volta: Sono la vostra terza dose, Sono il booster dell’intrattenimento”. Fiorello irrompe sul palco dell’Ariston e accende Sanremo 2022. “Mi stai rovinando la vita”, dice Fiorello rivolgendosi ad Amadeus. “3 giorni, mi hanno tamponato 8-9 volte tutti i giorni. Avrei dovuto essere a casa col plaid a guardarti. Qui c’è da fare un tampone in continuazione, infilano e ravanano… Mi hanno tirato giù una parte della materia cerebrale… La prima volta Sono venuto per amicizia. La seconda volta Sono venuto per confermare l’amicizia, questa volta vengo per rompere l’amicizia. La prossima volta ci dobbiamo vedere al funerale: chi se ne va prima, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Mi siete mancati. Qui, per lavolta:lail booster dell’intrattenimento”.irrompe sul palco dell’Ariston e accende. “Mi stai rovinando la vita”, dicerivolgendosi ad Amadeus. “3 giorni, mi hanno tamponato 8-9 volte tutti i giorni. Avrei dovuto essere a casa col plaid a guardarti. Qui c’è da fare un tampone in continuazione, infilano e ravanano… Mi hanno tirato giù una parte della materia cerebrale… La prima voltavenuto per amicizia. La seconda voltavenuto per confermare l’amicizia, questa volta vengo per rompere l’amicizia. La prossima volta ci dobbiamo vedere al funerale: chi se ne va prima, ...

