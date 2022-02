Rosa Alfieri | la 23enne trovata morta in casa | si indaga per omicidio

Advertising

cronaca_news : Grumo Nevano (Napoli), Rosa Alfieri trovata morta a casa del vicino: l’uomo è fuggito ed è ricercato… - FrancoScarsell2 : Il corpo senza vita di una ragazza di 23 anni,Rosa Alfieri,è stato trovato all'interno dell'abitazione di un vicino… - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Rosa strangolata e uccisa: è caccia al vicino di casa - cronachecampane : Femminicidio a Grumo Nevano: caccia all'assassino di Rosa Alfieri #UltimeNotizie -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Alfieri

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in un'abitazione di via Risorgimento a Grumo Nevano nel napoletano dove è stato trovato il corpo senza vita di, 24 anni. I militari stanno accertando le cause della morte e per il momento non escludono nessuna pista. Sul corpo della ragazza ci sarebbero segni di strangolamento. Indagini in corso.Potrebbe essere stata strangolata la 23enne rinvenuta priva di vita in un'abitazione a Grumo Nevano, nell'area a Nord di Napoli. Il cadavere della giovane,era nella casa di un vicino in via Risorgimento, che non è stato ancora trovato. Al momento è questa l'ipotesi maggiormente accreditata dai carabinieri della Compagnia di Giugliano in ...I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in un’abitazione di Via Risorgimento a Grumo Nevano dove è stato trovato il corpo senza ...I carabinieri sono sulle tracce di un uomo di 31 anni, affittuario dell'appartamento, che era andato ad abitare vicino a #RosaAlfieri da soli 15 giorni ...