(Di martedì 1 febbraio 2022) Ci sono duechelanella recente elezione del presidente della Repubblica. La prima è l’articolo 85 della Costituzione che non esclude il doppio mandato, permettendo a un presidente di restare alla guida della Repubblica Italiana per 14 anni, un’enormità. La seconda legge che hauna lacuna è la n. 124 del 2007 sui servizi di sicurezza. L’articolo 21 stabilisce al comma 11 che “in nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, averedipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, ...

Advertising

fattoquotidiano : Solo due mesi, la proposta dei senatori dem Luigi Zanda, Dario Parrini e Gianclaudio Bressa: un disegno di legge pe… - ilriformista : La pagella dei peggiori tocca certamente a #Salvini e #Conte, i due che si sono mossi più di tutti gli altri, ma se… - giorgio_gori : Sotto di due set, Rafa #Nadal batte #Medvedev, vince gli #AusOpen e porta a casa il suo 21° Slam, staccando Federer… - ilfattoblog : Quirinale, due regole hanno mostrato la loro inadeguatezza alle ultime elezioni - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Se le regole vanno scritte prescindendo dalle qualità di chi dovrà rispettarle, non si può lasciare aperta la strada a un… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale due

Il Fatto Quotidiano

... eccezion fatta per la Maratonaovviamente. Se l hype social è alimentato in maniera ... Sei episodi speciali in cui lehost si divertiranno a raccontare i momenti salienti di questa ...Ma anche cinque sedute posteriori con ampio divano estrapuntini. Condizioni originali che ... Attualmente, la Belfiore e la Belvedere sono alper le grandi occasioni del Capo dello Stato ...“Chiederemo a Fico di aumentare e arrivare almeno a due votazioni al giorno” ha detto Letta “Abbiamo sempre lavorato per l’unità, l'impressione è che abbiano tentato di… Leggi ...Politica - Un aumento così alto che non accadeva dal 1976. Nel primo Consiglio dei ministri, dopo la rielezione di Mattarella al Quirinale, il presidente del Consiglio ha chiesto i progetti entro due ...