Pechino 2022, giovedì 10 febbraio: gli italiani in gara, tutti gli orari (Di martedì 1 febbraio 2022) Emozioni a non finire in compagnia degli sport invernali anche giovedì 10 febbraio ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Tantissimi gli azzurri in gara e alcuni di questi saranno impegnati nella lotta per le medaglie. E’ il grande momento dello sci alpino e parte la combinata con lo slalom speciale maschile; ma non solo, visto che ci sarà una presenza massiccia dell’Italia nello snowboard, nello slittino e nel pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida. Ecco dunque di seguito gli italiani al via giovedì 10 febbraio. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO tutti GLI italiani IN gara I REGOLAMENTI DI tutti GLI SPORT GIOVEDI 10 ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Emozioni a non finire in compagnia degli sport invernali anche10ai Giochi Olimpici Invernali di. Tantissimi gli azzurri ine alcuni di questi saranno impegnati nella lotta per le medaglie. E’ il grande momento dello sci alpino e parte la combinata con lo slalom speciale maschile; ma non solo, visto che ci sarà una presenza massiccia dell’Italia nello snowboard, nello slittino e nel pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida. Ecco dunque di seguito glial via10. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNOGLIINI REGOLAMENTI DIGLI SPORT GIOVEDI 10 ...

