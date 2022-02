Nuova mascherina per Osimhen: la indosserà contro il Venezia (Di martedì 1 febbraio 2022) Nuova mascherina per Victor Osimhen. Alle ore 14:00 di oggi, il dott. Roberto Ruggiero, il prof. Gianpaolo Tartaro e il capo dello staff medico Raffaele Canonico hanno sottoposto l’attaccante nigeriano ad una Nuova visita di controllo dopo l’infortunio dello scorso 21 novembre nella gara contro l’Inter. Osimhen Napoli mascherina Il responso è stato molto confortante: le fratture al volto di Osimhen sono in fase di ricomposizione quasi completata. Il numero nove azzurro, però, nelle prossime partite continuerà ad indossare una mascherina protettiva per evitare di esporre il viso a potenziali contrasti pericolosi. Si tratterà di una Nuova mascherina, diversa da quella utilizzata ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 febbraio 2022)per Victor. Alle ore 14:00 di oggi, il dott. Roberto Ruggiero, il prof. Gianpaolo Tartaro e il capo dello staff medico Raffaele Canonico hanno sottoposto l’attaccante nigeriano ad unavisita dillo dopo l’infortunio dello scorso 21 novembre nella garal’Inter.NapoliIl responso è stato molto confortante: le fratture al volto disono in fase di ricomposizione quasi completata. Il numero nove azzurro, però, nelle prossime partite continuerà ad indossare unaprotettiva per evitare di esporre il viso a potenziali contrasti pericolosi. Si tratterà di una, diversa da quella utilizzata ...

Advertising

gilnar76 : Nuova mascherina per Osimhen: la indosserà contro il Venezia #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - CalcioNapoli24 : RT @Vincicrede: Nuova mascherina per @victorosimhen9: la indosserà contro il Venezia @CalcioNapoli24 - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: La nuova mascherina per l’attaccante del #Napoli Victor #Osimhen - claudioruss : La nuova mascherina per l’attaccante del #Napoli Victor #Osimhen - ismaustinJ : RT @valee_tpwk: paura che le persone che mi vedono per la prima volta con la mascherina poi rimangano deluse dalla mia faccia quando me la… -