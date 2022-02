Motocross, Jeffrey Herlings rischia di saltare l’inizio del Mondiale MXGP! Infortunio al piede in allenamento (Di martedì 1 febbraio 2022) Comincia subito in salita il tentativo di riconferma sul trono iridato della MXGP da parte di Jeffrey Herlings, infortunatosi al piede sinistro nella giornata di ieri durante un allenamento sul circuito di Red Sands. L’olandese della KTM ha di fatto interrotto la sua preparazione invernale in Spagna, ritornando in patria per accertamenti medici. Al momento non è ancora nota l’entità del danno, tuttavia sarebbe a rischio la partecipazione di Herlings al primo round del Mondiale Motocross 2022, in programma a Matterley Basin (in Gran Bretagna) il 20 febbraio. Il campione del mondo in carica, se non dovesse recuperare in tempo per la tappa inglese, avrebbe poi a disposizione altre due settimane prima del secondo GP stagionale in Italia, a Mantova (6 marzo). Si tratta di ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) Comincia subito in salita il tentativo di riconferma sul trono iridato della MXGP da parte di, infortunatosi alsinistro nella giornata di ieri durante unsul circuito di Red Sands. L’olandese della KTM ha di fatto interrotto la sua preparazione invernale in Spagna, ritornando in patria per accertamenti medici. Al momento non è ancora nota l’entità del danno, tuttavia sarebbe a rischio la partecipazione dial primo round del2022, in programma a Matterley Basin (in Gran Bretagna) il 20 febbraio. Il campione del mondo in carica, se non dovesse recuperare in tempo per la tappa inglese, avrebbe poi a disposizione altre due settimane prima del secondo GP stagionale in Italia, a Mantova (6 marzo). Si tratta di ...

