morto Maurizio Zamparini | l' ex presidente del Palermo e Venezia aveva 80 anni | lutto nel mondo del calcio

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il giovane, 23, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport , sarebbe deceduto per una ischemia, il corpo trovato in una stanza di hotel a Londra, dove il figlio disi sarebbe ...

Advertising

GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? E' morto Maurizio Zamparini ?? - Gazzetta_it : È morto Zamparini, l'ex presidente di Palermo e Venezia - Eurosport_IT : Sì è spento a 80 anni Maurizio Zamparini ?? #1Febbraio | #Zamparini | #Udine | #Palermo | #Venezia - yassine01937035 : RT @GoalItalia: ??ULTIM'ORA ?? E' morto Maurizio Zamparini ?? - Ailand1992 : RT @GoalItalia: ??ULTIM'ORA ?? E' morto Maurizio Zamparini ?? -

Ultime Notizie dalla rete : morto Maurizio

E'Zamparini , compianto presidente di calcio, ex Palermo . Si è spento nella notte appena passata, alle ore 2:00 di oggi , martedì 1 febbraio 2022, presso la clinica di Cotignola, in ...nell'Ospedale Cotignola di Ravenna l'ex patron del Palermo calcio e del VeneziaZamparini . L'imprenditore friulano, 80 anni compiuti a giugno, è deceduto per le complicazioni legate a ...RAVENNA – È morto nella notte all’Ospedale Cotignola di Ravenna l’ex patron del Palermo e del Venezia Maurizio Zamparini. L’imprenditore friulano, 80 anni compiuti a giugno, è deceduto intorno alle ...(ANSA) - PALERMO, 01 FEB - È morto nella notte all'Ospedale Cotignola di Ravenna l'ex patron del Palermo calcio e del Venezia Maurizio Zamparini. L'imprenditore friulano, 80 anni compiuti a ...