Lulù Selassié contro gli autori a causa di Alex Belli

(Di martedì 1 febbraio 2022) Lo sfogo diIn queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata, che ha fatto un duro sfogo verso glidel Grande Fratello Vip 6. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto. Ieri sera nel corso della puntata per l’ennesima volta si è discusso del L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

DenisDecorte : Brava Lulù #gfvip - IsaeChia : #GfVip 6, Lulù Selassié dura contro Alex Belli: “Ridicolo, un messaggio orribile!”. Poi lancia una frecciatina agli… - aljluu : RT @RobPcch28: Lulù: ma ti pare che Clary sta seduta dietro? Deve stare davanti! IO LE SORELLE SELASSIE LE AMO #gfvip #ijerù - Giusy12053168 : RT @RobPcch28: Lulù: ma ti pare che Clary sta seduta dietro? Deve stare davanti! IO LE SORELLE SELASSIE LE AMO #gfvip #ijerù - story96010 : RT @LorySmile_TV: Ah ecco, anche le Selassié hanno creato video prima di entrare in casa ?????? solo che è la prima volta che sono al televoto… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié

Dopo la candidatura ufficiale di Delia Duran alla finale del GF Vip,si è arrabbiata non poco. Alla fine della puntata del reality show, la fairy princess ha rivolto una sviolinata incredibile a Soleil Sorge. Ecco che cosa le ha detto. Photo Credits: per ...Leggi anchecrolla al Gf Vip L' annuncio di Delia ha spiazzato Manila , che ha cercato in tutti i modi di convincerla a rimanere nella Casa: "Devi restare qui. Ti hanno voluta qui ...