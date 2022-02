Libretti postali, rischio chiusura se entro il 29 marzo… (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Libretto postale è una forma molto comune di risparmio. Ma esistono alcuni depositi che da marzo 2022 possono essere a rischio E’ capitato senza dubbio a molti, da bambini in occasione dei compleanni o da adolescenti quando si è compiuto qualche traguardo: un familiare o un amico come regalo decide di aprire per un L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Libretto postale è una forma molto comune di risparmio. Ma esistono alcuni depositi che da marzo 2022 possono essere aE’ capitato senza dubbio a molti, da bambini in occasione dei compleanni o da adolescenti quando si è compiuto qualche traguardo: un familiare o un amico come regalo decide di aprire per un L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

MaxMCampidoglio : @PosteNews Non vedo L'ORA di chiudere i miei libretti postali - Lorenzxo2 : @amnestyitalia @UN_HRC @IntlCrimCourt Togliete i risparmi, libretti, chiudete i conti postali @PosteNews - LucediStella333 : RT @GianandreaGorla: Stamattina coda chilometrica in posta... Indovinate cosa stavano facendo??? Ritiro buoni postali e chiusura libretti..… - fiorella328 : @lordfed3 Ai genitori di mia cognata, Russi, che non vogliono avere libretti cc postali, un funzionario statale por… - Drpixel6 : RT @GianandreaGorla: Stamattina coda chilometrica in posta... Indovinate cosa stavano facendo??? Ritiro buoni postali e chiusura libretti..… -