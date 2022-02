L’agente del difensore frena le voci | “Non c’è nulla di concreto!”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 1 febbraio 2022) Più volte accostato al club durante la sessione invernale di calciomercato, Mathias Olivera, terzino del Getafe, è stato a lungo un obiettivo del Napoli allenato da Spalletti. Tuttavia, il giocatore uruguaiano continuerà, almeno fino al termine della stagione, la sua avventura nel club spagnolo, rimandando così ogni possibilità di trasferimento alla prossima estate. Olivera, Getafe, LigaLE PAROLE DELIntervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dell’interesse del club azzurro nei confronti delha parlato direttamente il suo agente, che ha però di fattoto, per il momento, le aspettative dei partenopei. “Il Napoli vuole Mathias ma non è l’unico top club interessato. Al momento non c’èdi concreto, vedremo nel prossimo futuro cosa accadrà” ha detto.