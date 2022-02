Inter, Marotta: «Zhang? E’ una fortuna lavorare con una proprietà lungimirante» (Di martedì 1 febbraio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a TeleLombardia anche del suo presidente, Steven Zhang Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a TeleLombardia di Steve Zhang. Le sue parole. «Da quando ci sono io è più passionale? Quando un dirigente ricopre un ruolo apicale come il mio deve avere delle caratteristiche umane di grande persuasione e diplomazia e credo sia questa l’arma vincente del manager. Il resto lo fanno le proprietà lungimiranti e io ho avuto la fortuna di lavorare con proprietà lungimiranti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) L’amministratore delegato dell’, Giuseppe, ha parlato a TeleLombardia anche del suo presidente, StevenGiuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato a TeleLombardia di Steve. Le sue parole. «Da quando ci sono io è più passionale? Quando un dirigente ricopre un ruolo apicale come il mio deve avere delle caratteristiche umane di grande persuasione e diplomazia e credo sia questa l’arma vincente del manager. Il resto lo fanno lelungimiranti e io ho avuto ladiconlungimiranti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

