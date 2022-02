Genoa | Zangrillo | «Ecco quali sono i modelli da seguire»

Advertising

CalcioNews24 : ??#Zangrillo indica la strada del suo #Genoa ?? - Grifoman1 : QUESTI RITARDATI NON CI MOLLANO PROPRIO! DEVONO SEMPRE PENSARE A NOI! CHE FRUSTRATI DI MERDA, MAMMA MIA! PS.È DAL 1… - tuttoatalanta : Genoa, Zangrillo: 'Dovevamo rompere col passato. Atalanta e Sassuolo modelli da seguire' - sportface2016 : #Genoa, #Zangrillo: 'C'era necessità di rompere con il passato. #Atalanta e #Sassuolo modelli da seguire' - SerPippo : RT @persemprecalcio: ???? Il Presidente del #Genoa, Alberto #Zangrillo, ha parlato della situazione di mercato del Grifone e quali saranno i… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Zangrillo

'Ilsi sta muovendo in modo diverso, c'era necessità di una rottura in termini di mentalità'. Così il nuovo presidente delAlbertoè intervenuto a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento riguardo al club rossoblù. 'Il progetto del club è a medio - lungo termine. Ma non stiamo tralasciando niente sull'...Lo ha affermato il professore Albertonel corso dell'intervento ne 'La politica nel pallone' in onda su Rai GR Parlamento. Il presidente delha commentato le ultime operazioni di ...Alberto Zangrillo ha lanciato un chiaro messaggio alla città di Genova che somiglia anche a una provocazione nei confronti della Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Genoa ai ...Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha parlato a Gr Parlamento La Politica nel pallone, tra le altre cose, del futuro della propria società: “Il progetto del club è a medio termine. I modelli da ...