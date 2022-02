Forio di Ischia | non accetta la multa e sferra un pugno al vigile | arrestato un 25enne

(Di martedì 1 febbraio 2022) Cronaca di Napoli: i Carabinieri dihannounche aveva colpito con unil volto di un(il quale ne avrà per 6 giorni). L’agente della Polizia municipale lo stando, un’infrazione al codice della strada per divieto di sosta. Lui,cameriere incensurato dinon ci sta e

Lui, 25enne cameriere incensurato dinon ci sta e reagisce aferrando un pugno al volto dello stesso agente. Intervengono i Carabinieri della Compagnia die con non poche difficoltà lo ......Commissario di Governo per la ricostruzione post terremot o sull'isola d', colpita dal sisma nell'agosto 2017, e che provocò notevoli danni soprattutto a Casamicciola Terme, Lacco Ameno eViene multato per divieto di sosta e sferra un pugno al vigile. I fatti sono avvenuti a Forio, comune dell’isola d’Ischia, dove un 25enne incensurato è stato arrestato per violenza a pubblico ...Lui, 25enne cameriere incensurato di Forio non ci sta e sferra un pugno al volto dell’agente. Intervengono i Carabinieri della Compagnia di Ischia e con non poche difficoltà lo bloccano e lo arrestano ...