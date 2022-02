F1 | dietro-front a livello di programma del weekend di gara | le prove libere rimarranno di 60 minuti?

Leggi su oasport

(Di martedì 1 febbraio 2022) La rivoluzione che ci riserverà la Formula Uno in vista della stagione 2022 si realizzerà su duei. Il primo, sicuramente più importante, riguarderà la pista, con le monoposto che saranno totalmente differenti rispetto a quelle che avevamo imparato a conoscere. Si aprirà una nuova era con maggiore equilibrio tra le varie scuderie e duelli sempre più avvincenti? Questo lo scopriremo solamente tra qualche settimana con l’avvio del campionato, per il momento non possiamo che valutare, invece, le modifiche che stanno per essere ufficializzate, e concernono ildeidi. Qualche settimana fa, da più parti, erano usciti alcuni spifferi che annunciavano il ritorno al passato per quanto riguardava le prime due sessioni didel venerdì. Da 60, si sarebbe ...