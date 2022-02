Ex dipendenti Manital scrivono a Lo Russo | “Inopportuno nominare Cimadom direttore generale del Comune”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Una lettera aperta al sindaco Stefano Lofirmata dagli ex, l’azienda di Ivrea specializzata in servizi di pulizia e protagonista di un clamoroso crack da 60 milioni di debiti nel 2019. Allora, da due anni, era “della pianificazione strategica” Alessandra, che nelle scorse settimane è stata scelta del sindaco qualedel. Nella loro lettere i, che dichiarano anche di aver votato Lo, si dicono perplessi della scelta e invitano il primo cittadino a ripensarci. La questione della nomina diera già stata sollevata dalle opposizioni, in particolare M5s, in Consiglio Comunale, mentre c’è chi ironicamente sui social ...

... bensì la proprietà che non ha intenzione di riaprirlo e che ha licenziato le tre. La ... Leggi anche Torino, i Cinque Stelle attaccano la nuova city manager Cimadom per il passato in... una struttura complessa, che conta circa 8 mila. Per questa ragione vogliamo approfondire la questione e chiediamo " conclude Russi - se non ci fosse qualcuno più adatto di lei"...."Ci siamo sentiti feriti e umiliati da questa decisione. Il nuovo direttore generale del Comune ha avuto un ruolo importante in Manital, fallita nel 2019, lasciando 2500 dipendenti senza lavoro" La ...A pochi giorni dalla nomina il capogruppo Russi fa l'accesso agli atti: "Ha lavorato all'azienda di Ivrea, non un esempio di successo. E' ...