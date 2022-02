“E qui comando io”, la ragion d’essere Maurizio Zamparini (Di martedì 1 febbraio 2022) È morto Maurizio Zamparini, storico ex patron del Palermo e del Venezia. L’imprenditore friulano aveva 80 anni, è deceduto nella notte all’Ospedale Cotignola di Ravenna per complicazioni legate a un problema al colon. Vi riproponiamo questo articolo pubblicato su questo giornale il 13 novembre 2015. Giuseppe Iachini valigia alla mano saluta Palermo, Zamparini dice 44, come gli esoneri da presidente e i rosanero ripartono da Davide Ballardini. Sullo scranno siciliano siede, dal 2002, Maurizio Zamparini. Anima tormentata e tarantolata di sangue friulano, essenzialmente sale di un pallone che si fa, anno dopo anno, sempre più insipido e impettito come la nouvelle cuisine. Il mangiallenatori di Sevegliano, termine da cui ha sempre cercato di fuggire, dopo la vittoria contro il Chievo Verona, per 1-0, ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 febbraio 2022) È morto, storico ex patron del Palermo e del Venezia. L’imprenditore friulano aveva 80 anni, è deceduto nella notte all’Ospedale Cotignola di Ravenna per complicazioni legate a un problema al colon. Vi riproponiamo questo articolo pubblicato su questo giornale il 13 novembre 2015. Giuseppe Iachini valigia alla mano saluta Palermo,dice 44, come gli esoneri da presidente e i rosanero ripartono da Davide Ballardini. Sullo scranno siciliano siede, dal 2002,. Anima tormentata e tarantolata di sangue friulano, essenzialmente sale di un pallone che si fa, anno dopo anno, sempre più insipido e impettito come la nouvelle cuisine. Il mangiallenatori di Sevegliano, termine da cui ha sempre cercato di fuggire, dopo la vittoria contro il Chievo Verona, per 1-0, ha ...

