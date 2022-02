Daniela Santanché? La foto più imbarazzante, clamoroso a Striscia la Notizia: come mostrano la pitonessa | Guarda (Di martedì 1 febbraio 2022) A Striscia la Notizia, nella puntata in onda su Canale 5 martedì 1 febbraio, ritorna una delle più celebri rubriche, un classico del tg satirico ideato da Antonio Ricci e, ora, condotto dalla coppia storica composta da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio: quella dei sosia. Già, somiglianze più o meno campate in aria di vip e personaggi famosi. Somiglianze irriverenti, a tratti imbarazzanti. E così ecco che nel mirino ci finisce Daniela Santanchè, la pitonessa di Fratelli d'Italia: Striscia segnala la somiglianza con Frau Blucher di Frankenstein Junior. E chissà cosa ne pensa la diretta interessata. Infine, una seconda stoccata. Una Striscia la Notizia bipartisan mette nel mirino Romano Prodi: chi il sosia dell'ex premier? Presto detto: Renato Pozzetto. E in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Ala, nella puntata in onda su Canale 5 martedì 1 febbraio, ritorna una delle più celebri rubriche, un classico del tg satirico ideato da Antonio Ricci e, ora, condotto dalla coppia storica composta da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio: quella dei sosia. Già, somiglianze più o meno campate in aria di vip e personaggi famosi. Somiglianze irriverenti, a tratti imbarazzanti. E così ecco che nel mirino ci finisceSantanchè, ladi Fratelli d'Italia:segnala la somiglianza con Frau Blucher di Frankenstein Junior. E chissà cosa ne pensa la diretta interessata. Infine, una seconda stoccata. Unalabipartisan mette nel mirino Romano Prodi: chi il sosia dell'ex premier? Presto detto: Renato Pozzetto. E in ...

Advertising

elucubrazioni : @OpusDiabuli c’è letteralmente daniela santanchè dietro quell’account - ValdaCastelli : @Rob97052180Rob ma siamo sicuri che fosse #NoemiLetizia e non daniela santanchè? - ppiersante : +++Esclusivo+++ Giorgia Meloni analizza la sconfitta e propone come rimedio passare al tacco 12. 'Non ci faremo più… - UomoDario : @DSantanche @QRepubblica Signora Daniela Santanchè mia compaesana Fratelli d'Italia è l'unico Partito che farà le c… - andreapellegri1 : RT @DrApocalypse: Nel frattempo #Noemi si è trasformata in Daniela Santanché #Report -

Ultime Notizie dalla rete : Daniela Santanché Centrodestra, Santanché (FdI): "Partito Repubblicano? Ne aveva parlato Giorgia Meloni l'anno scorso..." Sono le parole della senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanché , a LaPresse. 'Oggi naturalmente abbiamo qualche difficoltà, a noi ci interessano i contenuti, siamo a favore di un progetto non ...

Nuovo partito centrodestra, Salvini da Berlusconi Meloni: ciò che ha fatto Matteo è folle A parte il nome - rivendicato da Daniela Santanché (FdI) e anche dall'ex capogruppo leghista fuoriuscito Massimo Reguzzoni - il punto è capire "chi vuole essere della partita. Anche se ai giornali - ...

Quirinale, Santanchè se ne va con il trolley: «Hanno barattato sette mesi di stipendio con sette anni di presidente» Corriere della Sera Sono le parole della senatrice di Fratelli d'Italia,, a LaPresse. 'Oggi naturalmente abbiamo qualche difficoltà, a noi ci interessano i contenuti, siamo a favore di un progetto non ...A parte il nome - rivendicato da(FdI) e anche dall'ex capogruppo leghista fuoriuscito Massimo Reguzzoni - il punto è capire "chi vuole essere della partita. Anche se ai giornali - ...