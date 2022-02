Covid, De Luca: “In Campania resta l’obbligo delle mascherine all’aperto” (Di martedì 1 febbraio 2022) Nonostante le decisioni del governo, il presidente De Luca avvisa i cittadini campani: “Dobbiamo essere prudenti, nuove varianti possono diffondersi”. “Per quello che ci riguarda in Campania continuiamo ad indossare la mascherina all’aperto anche se a livello nazionale decidono diversamente”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del “Corso Leggi su 2anews (Di martedì 1 febbraio 2022) Nonostante le decisioni del governo, il presidente Deavvisa i cittadini campani: “Dobbiamo essere prudenti, nuove varianti possono diffondersi”. “Per quello che ci riguarda incontinuiamo ad indossare la mascherinaanche se a livello nazionale decidono diversamente”. Così il presidente della regioneVincenzo De, a margine della presentazione del “Corso

