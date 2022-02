Cena no-vax finisce con 22mila euro di multa: i Carabinieri insultati al grido di "libertà" (Di martedì 1 febbraio 2022) Già sanzionato tre volte per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, un ristorante di Lerma in provincia di Alessandria è stato chiuso dai Carabinieri. Durante l'ennesimo controllo i militari hanno sorpreso all'... Leggi su europa.today (Di martedì 1 febbraio 2022) Già sanzionato tre volte per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, un ristorante di Lerma in provincia di Alessandria è stato chiuso dai. Durante l'ennesimo controllo i militari hanno sorpreso all'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Carabinieri fermano cena No Vax, insulti e grida 'libertà' #ANSA - HuffPostItalia : Carabinieri fermano cena No Vax. Insulti e grida: 'Libertà' - Entreri_Arnodas : RT @Gitro77: È una cena di persone normali, non una cena 'no vax'. - Kapparar1 : RT @Gitro77: È una cena di persone normali, non una cena 'no vax'. - Nobuo89 : RT @Gitro77: È una cena di persone normali, non una cena 'no vax'. -