Calcio | la Corea del Sud si qualifica ai Mondiali | è la decima volta consecutiva

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - Ladel Sud siaiper la. La Nazionale allenata da Paulo Bento ottiene la certezza del pass per Qatar 2022 grazie al successo per 2-0 sulla Siria al Zabeel Stadium di Dubai, che gli permette di raggiungere quota 20 punti nella classifica del gruppo A dellezioni asiatiche. A decidere il match le reti di Kim Jin-Su al 53? e Kwon Chang-Hoon al 71?.

